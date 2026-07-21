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Кувейт: Qatar Airways приостановила полеты между международным аэропортом Хамад (DOH/OTHH) в Дохе и...

Кувейт: Qatar Airways приостановила полеты между международным аэропортом Хамад (DOH/OTHH) в Дохе и международным аэропортом Кувейта (KWI/OKBK) до 25 июля из-за проблем безопасности после иранских беспилотных и ракетных атак.

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