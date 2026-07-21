Кувейт: Qatar Airways приостановила полеты между международным аэропортом Хамад (DOH/OTHH) в Дохе и международным аэропортом Кувейта (KWI/OKBK) до 25 июля из-за проблем безопасности после иранских беспилотных и ракетных атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии