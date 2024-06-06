Обрушившуюся в августе 2022 года пятиэтажку на 20-го Партсъезда в Омске до сих не снесли. Очевидцы говорят, что там в любой момент может рухнуть крыша.
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Обрушившуюся в августе 2022 года пятиэтажку на 20-го Партсъезда в Омске до сих не снесли. Очевидцы говорят, что там в любой момент может рухнуть крыша.