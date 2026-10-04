Мамонты и радиация: неудобные находки, которые меняют картину прошлого

Когда я впервые наткнулся на упоминание о радиоактивных элементах в костях мамонтов, то отнёсся к этому как к очередной научной байке.
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