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ФедералПресс

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Плата за VPN готова технически: россиян предупредили о новых платежах

Плата за VPN готова технически: россиян предупредили о новых платежах

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Введение платы за международный трафик свыше 50 ГБ в сетях 5G в России технически уже готово – все, что для этого нужно, это постановление правительства, а сами операторы справятся с запуском системы буквально за день.

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