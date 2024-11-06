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Добрый Мир

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«Его все предали»: Американист раскрыл, когда Трамп встретится с Путиным

«Его все предали»: Американист раскрыл, когда Трамп встретится с Путиным

1414 прочтений Вчера Выборы президента США состоялись 5 ноября. Основными конкурентами стали вице-президент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию и ставший абсолютным лидером среди избирателей.

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