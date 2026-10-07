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Новости ТМ

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Валерий Горелых: В рамках акции «Нелегал-Кордон 2026» свердловская полиция за 3 дня выдворила 86 иностранных граждан

Валерий Горелых: В рамках акции «Нелегал-Кордон 2026» свердловская полиция за 3 дня выдворила 86 иностранных граждан

Органы внутренних дел Среднего Урала продолжают активную «зачистку» вверенного региона от так называемых нелегалов и прочих нарушителей миграционного законодательства нашей страны в рамках всероссийского профилактического мероприятия «Нелегал-Кордон 2026».

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