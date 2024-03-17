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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Симеоне 2 победы за 25 матчей против «Барселоны» в Ла Лиге. «Атлетико» набрал 13 очков из 75

Сегодня «Атлетико» под его руководством уступил «блаугране» со счетом 0:3 на своем поле. При аргентинце команды встречались в чемпионате 25 раз.

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