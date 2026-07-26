Минобороны Молдавии демонтировало орудия времен Великой Отечественной войны, которые находились на входе на территорию ведомства, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.
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