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Аргументы и Факты

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В Кишиневе убрали пушки времен ВОВ, стоявшие у входа в Минобороны

В Кишиневе убрали пушки времен ВОВ, стоявшие у входа в Минобороны

Минобороны Молдавии демонтировало орудия времен Великой Отечественной войны, которые находились на входе на территорию ведомства, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

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