Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Загитова о хобби: «Свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих увлечениях вне спорта. – Мне поднимают настроение забавные видео или комедии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх