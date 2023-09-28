В Самаре обсудили вопросы сохранения исторического поселения города

Соответствующее совещание проходило в областном правительстве 26 сентября.Как стало известно, в настоящий момент уже сформирована схема, в которой отмечены объекты культурного наследия, расположенные на территории Самары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии