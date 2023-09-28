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В Самаре обсудили вопросы сохранения исторического поселения города

В Самаре обсудили вопросы сохранения исторического поселения города

Соответствующее совещание проходило в областном правительстве 26 сентября.Как стало известно, в настоящий момент уже сформирована схема, в которой отмечены объекты культурного наследия, расположенные на территории Самары.

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