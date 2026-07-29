Третьяковская галерея открыла выставку «Павел Третьяков и Василий Поленов»

В историческом корпусе Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке открылась выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов», которая посвящена истории сотрудничества выдающегося коллекционера и одного из крупнейших русских художников XIX века.
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