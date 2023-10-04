В Кировграде полицейские провели беседу по профилактике мошенничества с сотрудниками почтового отделения

3 октября сотрудники Межмуниципального отделения МВД России «Кировградское» заместитель начальника майор полиции Евгений Большаков, начальник ПДН И УУП майор полиции Ульяна Огнева и старший оперуполномоченный УУР старший лейтенант полиции Алексей Пудов провели разъяснительную беседу с сотрудниками отделения почтовой связи.
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