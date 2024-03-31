Подписан контракт на сборку в России автомобилей «Даймлер» Петербургское «Акционерное общество машиностроительного, чугунолитейного и котельного завода «Г.
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Подписан контракт на сборку в России автомобилей «Даймлер» Петербургское «Акционерное общество машиностроительного, чугунолитейного и котельного завода «Г.