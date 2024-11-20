Лавров назвал нормальным свое рукопожатие с Макроном

По его словам, неправильно делают европейские политики, когда "шарахаются" от российских представителей Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20.
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