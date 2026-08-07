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Дело Вавилова. Как украинский агроном погубил "Менделеева русской генетики"

Дело Вавилова. Как украинский агроном погубил "Менделеева русской генетики"

6 августа 1940 года в Черновцах был арестован выдающийся русский генетик и селекционер Николай Вавилов.

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