МОСКВА, 22 октября, ФедералПресс. За 10 дней, прошедших с момента последнего телефонного разговора Владимира Путина с президентом США, Дональд Трамп объявил об отмене санкций в отношении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок, ограничил доступ Киева к системам спутниковой связи, приостановил действие новых масштабных санкций против РФ, а также публично призвал к отставке Зеленского.
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