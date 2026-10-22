МОСКВА, 22 октября, ФедералПресс. За 10 дней, прошедших с момента последнего телефонного разговора Владимира Путина с президентом США, Дональд Трамп объявил об отмене санкций в отношении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок, ограничил доступ Киева к системам спутниковой связи, приостановил действие новых масштабных санкций против РФ, а также публично призвал к отставке Зеленского.