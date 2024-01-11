На Авдеевском участке фронта продолжаются ожесточëнные бои сразу в нескольких местах. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и украинских источников, пишет сегодня, 11 января, информационно-аналитический портал «Военное обозрение».
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