❕Ровно 80 лет назад началось освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков Крымская земля помнит, как советский солдат освободил её от гитлеровского плена.
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❕Ровно 80 лет назад началось освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков Крымская земля помнит, как советский солдат освободил её от гитлеровского плена.