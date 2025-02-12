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Погибла женщина: пассажирский автобус перевернулся на трассе в Кузбассе

Погибла женщина: пассажирский автобус перевернулся на трассе в Кузбассе

Автобус ПАЗ перевернулся в Кузбассе, есть погибшие и пострадавшие.В Прокопьевском районе Кузбасса перевернулся пассажирский автобус.

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