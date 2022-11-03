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В Новгородской области определили лучших педагогов по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах

В Новгородской области определили лучших педагогов по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах

В Великом Новгороде на площадке Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского состоялась церемония награждения победителей областного конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах».

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