Афиша московских театров

«Деревянные кони» 16+ Театр на Таганке Режиссер Светлана Землякова В спектакле заняты: Елена Оболенская, Евгений Бодяков, Александра Басова, Максим Михалев и другие Александра Басова и Максим Михалев Пресс-служба Театра на Таганке Светлана Землякова уже не первый раз берется за «деревенскую прозу».