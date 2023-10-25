В 2024 году банкоматы начнут распознавать обновленные купюры

Уже в начале следующего года российские кредитные организации смогут начать использовать программное обеспечение (ПО), которое позволит принимать банкоматам любые российские купюры, в том числе обновленные купюры в 100 и 5000 рублей.
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