Армия России освободила Анновку и взяла под контроль восток города Доброполье Российские войска продолжают наступление в западной части Донбасса.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Армия России освободила Анновку и взяла под контроль восток города Доброполье Российские войска продолжают наступление в западной части Донбасса.
Свежие комментарии