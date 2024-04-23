Радимов рассказал, почему «Спартак» не рискнет оставить Слишковича главным тренером на постоянной основе

Владислав Радимов высказался о ситуации с вакантным местом главного тренера «Спартака». Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о будущем исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.
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