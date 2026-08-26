«Планово и стратегически»: Россия успешно обескровливает ВСУ – полковник СБУ

Усилившиеся удары по украинской логистике сильно снижают боеспособность и мобильность ВСУ. Об этом на своём канале заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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