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«Планово и стратегически»: Россия успешно обескровливает ВСУ – полковник СБУ

«Планово и стратегически»: Россия успешно обескровливает ВСУ – полковник СБУ

Усилившиеся удары по украинской логистике сильно снижают боеспособность и мобильность ВСУ. Об этом на своём канале заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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