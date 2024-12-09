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ПА ОДКБ направит наблюдателей на выборы президента Белоруссии

ПА ОДКБ направит наблюдателей на выборы президента Белоруссии

Парламентская ассамблея ОДКБ направит наблюдателей на выборы президента Белоруссии. Такое решение было принято 9 декабря на совместном заседании Совета ПА ОДКБ и семнадцатом пленарном заседании ассамблеи.

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