ПА ОДКБ направит наблюдателей на выборы президента Белоруссии

Парламентская ассамблея ОДКБ направит наблюдателей на выборы президента Белоруссии. Такое решение было принято 9 декабря на совместном заседании Совета ПА ОДКБ и семнадцатом пленарном заседании ассамблеи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии