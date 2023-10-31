«Мы можем остаться без страны»: боевик ВСУ предрек крах Украины

Украинцы рискуют потерять свою страну, если не будут принимать участие в конфликте. Такое мнение в интервью на Youtube выразил солдат нацбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.
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