Улицы Флориды после урагана: люди сняли на видео, как по улицам плавают аллигаторы и акулы

На Флориду обрушился один из мощнейших ураганов за всю историю наблюдений. Удар стихии привел к неожиданным последствиям: проснувшись с утра, местные жители увидели затопленные улицы, по которым плавают сотни аллигаторов — у побережья видели и акул.