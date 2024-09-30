Улицы Флориды после урагана: люди сняли на видео, как по улицам плавают аллигаторы и акулы

На Флориду обрушился один из мощнейших ураганов за всю историю наблюдений. Удар стихии привел к неожиданным последствиям: проснувшись с утра, местные жители увидели затопленные улицы, по которым плавают сотни аллигаторов — у побережья видели и акул.
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