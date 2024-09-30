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Улицы Флориды после урагана: люди сняли на видео, как по улицам плавают аллигаторы и акулы

Улицы Флориды после урагана: люди сняли на видео, как по улицам плавают аллигаторы и акулы

На Флориду обрушился один из мощнейших ураганов за всю историю наблюдений. Удар стихии привел к неожиданным последствиям: проснувшись с утра, местные жители увидели затопленные улицы, по которым плавают сотни аллигаторов — у побережья видели и акул.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Аллигаторы  пиндосы  против  аллигаторов-крокодилов. Желаю победы т крокодилам.
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20 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Бог Америку наказывает...
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15 час.

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