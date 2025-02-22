Двое петербуржцев устроили стрельбу в ответ на отказ продать им алкоголь (видео)

Двое дебоширов открыли огонь в магазине из-за пары бутылок спиртного. В Петербурге двое мужчин устроили в магазине разборки со стрельбой и перцовым баллончиком после того, как им отказались продать алкоголь.
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