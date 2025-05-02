ZachXBT сообщает, что украденные криптовалюты OG Bitcoiner на сумму $7 млн были заморожены с помощью Binance

Крипто-детектив ZachXBT сообщил о ходе расследования крупной кражи биткоинов. В результате совместной работы с экспертами Binance удалось заморозить 7 миллионов долларов из 330 миллионов, похищенных у пожилого американского инвестора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии