Три интересные выставки на ВДНХ

Если вы не знаете, куда сводить ребенка на майских праздниках, то вот три варианта! Выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике» предоставлено Пресс-службой28 апреля пройдет захватывающее празднование первого Дня рождения выставки! Посетителей ждет множество увлекательных мероприятий: мини-квесты, мастер-класс по созданию светового меча и костюмированный показ с образами из «Звёздных войн».