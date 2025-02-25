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Невозможно отдохнуть: какими бывают нарушения сна и что нужно знать об их лечении

Невозможно отдохнуть: какими бывают нарушения сна и что нужно знать об их лечении

Нарушения сна не всегда означают его нехватку – в некоторых случаях люди тяготеют к избыточному сну. В медицине понятие «нарушения сна» включает все проблемы, которые негативно влияют на засыпание и ночной сон.

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