Невозможно отдохнуть: какими бывают нарушения сна и что нужно знать об их лечении

Нарушения сна не всегда означают его нехватку – в некоторых случаях люди тяготеют к избыточному сну. В медицине понятие «нарушения сна» включает все проблемы, которые негативно влияют на засыпание и ночной сон.
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