Сергей Аксёнов обсудил подготовку МДЦ «Артек» к юбилею

Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко и министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым посетил Международный детский центр «Артек», где состоялось второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования столетия лагеря.
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