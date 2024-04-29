Минобороны о действиях российской ПВО: сбито пять американских ракет ATACMS при атаке на Крым Евгения КомароваОчередные сутки СВО, как утверждают в Минобороны РФ, показали эффективность работы российской ПВО.
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