Трамп назвал позором нанесение ударов между Индией и Пакистаном

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал позорным наносимые удары между Индией и Пакистаном. Об этом американский лидер заявил, комментируя в ходе общения с журналистами обострение конфликта между Индией и Пакистаном, передаёт РИА Новости.
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