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"Бизнес по утилизации": Непригодность западной техники. США списывают ATACMS – эксперты

"Бизнес по утилизации": Непригодность западной техники. США списывают ATACMS – эксперты

Выставка западного вооружения на Поклонной горе позволила экспертам по новому взглянуть на европейскую и американскую технику, и вывод оказался один – она не приспособлена к условиям украинского конфликта.

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