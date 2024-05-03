"Бизнес по утилизации": Непригодность западной техники. США списывают ATACMS – эксперты

Выставка западного вооружения на Поклонной горе позволила экспертам по новому взглянуть на европейскую и американскую технику, и вывод оказался один – она не приспособлена к условиям украинского конфликта.
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