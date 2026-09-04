Житель Воронежа доехал до Крыма на велосипеде за 2 недели

История о том, как тридцатидвухлетний воронежец Алексей Омельченко принял отважное решение отправиться в Крым на двухколесном транспорте .
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