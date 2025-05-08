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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отменены соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2025

17 и 18 мая в Анапе должны были пройти соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2024. Организаторы решили отменить старт: «На побережье всё ещё продолжаются восстановительные работы после чрезвычайной ситуации».

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