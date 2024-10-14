Броненосец «Кэптэн» – жертва общественного мнения

«Кэптэн» – краса и гордость Великобритании! На стене в лондонском соборе Святого Павла размещена мемориальная доска, на которой выгравирована выдержка из заключения суда, состоявшегося по поводу гибели корабля, там есть слова: «.
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