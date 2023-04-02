Живая Кубань

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Это вызов всему православному миру: глава церкви Абхазии высказался о событиях в Киево-Печерской лавре

Это вызов всему православному миру: глава церкви Абхазии высказался о событиях в Киево-Печерской лавре

Это вызов всему православному миру: глава церкви Абхазии высказался о событиях в Киево-Печерской лавреГлава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплиа прокомментировал в беседе с журналистом телеканала «Спас» последние события на Украине.

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