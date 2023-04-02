Это вызов всему православному миру: глава церкви Абхазии высказался о событиях в Киево-Печерской лавре

Это вызов всему православному миру: глава церкви Абхазии высказался о событиях в Киево-Печерской лавреГлава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплиа прокомментировал в беседе с журналистом телеканала «Спас» последние события на Украине.