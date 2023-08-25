В последние месяцы отношения руководства ЧВК "Вагнер" с руководством Чеченской Республики были небезоблачными.
Кадыров назвал гибель Пригожина «большой утратой для всего государства»
Комментарии
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Екатерина
Очень жаль кто теперь ребят в окопах будет защищать! Кто будет заботиться об их снабжении орудием снарядами? Смерть Пригожина организовали поедатели и подсобники всу
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8 час.
оя
ольга ястребцева
куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃
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8 час.
Людмила Лиханова
Потеря (если докажется гибель обоих) таких Личностей не остановит Вагнер. Они были достаточно цинично прагматичные и сделали замену на такой случай. А ЧВК Вагнер всегда будет нужен для защиты интересов России в разных точках. Поэтому западу не стОит радоваться и ожидать развала. Уверена, что новые руководители получили хорошее "образование" у Пригожина с Уткиным и будут еще жесче. Других они бы не рекомендовали. Так что те, кто организовал этот теракт будут горько сожалеть ибо теперь появился у вагнеровцев дополнительный стимул. Удачи Вагнеру .
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2 час.
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