Кадыров назвал гибель Пригожина «большой утратой для всего государства»

Очень жаль кто теперь ребят в окопах будет защищать! Кто будет заботиться об их снабжении орудием снарядами? Смерть Пригожина организовали поедатели и подсобники всу

Людмила Лиханова

Потеря (если докажется гибель обоих) таких Личностей не остановит Вагнер. Они были достаточно цинично прагматичные и сделали замену на такой случай. А ЧВК Вагнер всегда будет нужен для защиты интересов России в разных точках. Поэтому западу не стОит радоваться и ожидать развала. Уверена, что новые руководители получили хорошее "образование" у Пригожина с Уткиным и будут еще жесче. Других они бы не рекомендовали. Так что те, кто организовал этот теракт будут горько сожалеть ибо теперь появился у вагнеровцев дополнительный стимул. Удачи Вагнеру .