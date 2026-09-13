Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба в комментарии Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» заявил, что бойцы ВС России уничтожили более 300 боевиков ВСУ в окружении в Харьковской области.