Штурмовики отрезали Большую Новосёлку от снабжения. Под Херсоном готовится прорыв. Ликвидация чешских инструкторов — Горячая сводка 27 декабря 2024 г.

Российские войска продолжают активно наступать в Донбассе. В Курахово готовится финальный этап по закрытию «котла» для ВСУ, на Красноармейском направлении наши войска обходят город с тыла, а в Большой Новосёлке удалось блокировать основные дороги снабжения противника.
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