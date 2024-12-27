Штурмовики отрезали Большую Новосёлку от снабжения. Под Херсоном готовится прорыв. Ликвидация чешских инструкторов — Горячая сводка 27 декабря 2024 г.

Российские войска продолжают активно наступать в Донбассе. В Курахово готовится финальный этап по закрытию «котла» для ВСУ, на Красноармейском направлении наши войска обходят город с тыла, а в Большой Новосёлке удалось блокировать основные дороги снабжения противника.