Подписан ряд законов. 1. Об ограничении использования гражданских гаджетов на фронте, с оговорками про то, что необходимые для работы использовать можно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Подписан ряд законов. 1. Об ограничении использования гражданских гаджетов на фронте, с оговорками про то, что необходимые для работы использовать можно.
Свежие комментарии