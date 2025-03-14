Сенат предварительно принял проект временного финансирования правительства США

Global Look Press/CHROMORANGE/Gunter Fischer Сенат конгресса США в ходе предварительного голосования поддержал законопроект о финансировании американского правительства до конца финансового года, то есть 30 сентября.
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