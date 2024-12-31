Парламент принял меры по экономии электрической и тепловой энергии

Парламент установил меры по оптимизации и экономии потребления электроэнергии и тепла. Меры были приняты после того, как Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова приняла такое решение, являющееся обязательным и подлежащим исполнению для руководителей органов центрального и местного публичного управления.