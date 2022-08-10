Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс в ходе прошедшего в среду допроса, об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth.