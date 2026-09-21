Создании Сил ИИ, спрос на новостройки и очереди за бензином

- Завершилось голосование на выборах в Госдуму РФ; - Президент США Дональд Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта, министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн завершили переговоры по вопросам торговых взаимоотношений; - Спрос на новостройки может заметно просесть в конце года; - После атаки дронов на НПЗ, а также АЗС Москвы и Подмосковья выросли очереди за бензином; - Производители хлебобулочных изделий просят ФАС проверить рост закупочных цен на масложировую продукцию.