Вице-премьер Сербии назвал следующую цель террористов после покушений на Фицо и Трампа

Вице-премьер Сербии Александр Вулин завил в интервью РИА Новости, что после покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич также находится в опасности.
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