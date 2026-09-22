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Чиләбе өлкәсенең иң борынгы мәчете 80 еллыгын билгеләп үтте

Чиләбедә эшләп килүче иң борынгы мәчет — Миус хуторындагы гыйбадәтханә сишәмбе көнне, 22 сентябрьдә, үзенең 80 еллыгын билгеләп үтте.

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